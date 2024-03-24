Ala Geyik filmi Antalya'nın dağlarında çekildi

24 Mart 2024 14:29 - Güncelleme : 24 Mart 2024 14:45

Yönetmen koltuğunda Süreyya Duru'nun oturduğu ve başrollerini Cüneyt Arkın ile Mine Mutlu'nun paylaştığı Ala Geyik filminin nerede çekildiği insanlar tarafından araştırılıyor. Ala Geyik filmi Antalya'nın dağlarında çekilmiştir. İşte detaylar...

ALA GEYİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ünlü yazar Yaşar Kemal'in "Üç Anadolu Efsanesi" adlı eserinden uyarlanan 1969'de vizyona giren Ala Geyik filmi Antalya'nın dağlarında çekilmiştir.

ALA GEYİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Cüneyt Arkın tarafından canlandırılan Halil karakterinin av tutkusu ve nişanlısına olan aşkı arasında kalması anlatılıyor. Halil, avlanmak için sürekli olarak köyü terk eder. Nişanlısı Zeynep ve ailesi ise bu durumdan oldukça şikayetçidir. Ancak Zeynep bunlara rağmen hala Halil'i sevmektedir. Komşu köyün ağası ise Karaca Ali ise Zeynep'e aşıktır. Karaca Ali, Zeynep ile Halil'i ayırmak için elinden gelen her şeyi yapar.

ALA GEYİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başarılı oyuncu kadrosunda yer alan isimler şunlardır:

Cüneyt Arkın

Mine Mutlu

Bilal İnci

Aliye Rona

Atıf Kaptan

Sabahat Işık

İhsan Yüce

Behçet Nacar