Ala Geyik filmi Antalya'nın dağlarında çekildi
Televizyon ekranlarında yayınlanan Ala Geyik filminin nerede çekildiği insanlar tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Cüneyt Arkın ve Mine Mutlu'nun yer aldığı Ala Geyik filmi hakkında detaylar haberimizdedir...
Yönetmen koltuğunda Süreyya Duru'nun oturduğu ve başrollerini Cüneyt Arkın ile Mine Mutlu'nun paylaştığı Ala Geyik filminin nerede çekildiği insanlar tarafından araştırılıyor. Ala Geyik filmi Antalya'nın dağlarında çekilmiştir. İşte detaylar...
ALA GEYİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ünlü yazar Yaşar Kemal'in "Üç Anadolu Efsanesi" adlı eserinden uyarlanan 1969'de vizyona giren Ala Geyik filmi Antalya'nın dağlarında çekilmiştir.
ALA GEYİK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmde Cüneyt Arkın tarafından canlandırılan Halil karakterinin av tutkusu ve nişanlısına olan aşkı arasında kalması anlatılıyor. Halil, avlanmak için sürekli olarak köyü terk eder. Nişanlısı Zeynep ve ailesi ise bu durumdan oldukça şikayetçidir. Ancak Zeynep bunlara rağmen hala Halil'i sevmektedir. Komşu köyün ağası ise Karaca Ali ise Zeynep'e aşıktır. Karaca Ali, Zeynep ile Halil'i ayırmak için elinden gelen her şeyi yapar.
ALA GEYİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Filmin başarılı oyuncu kadrosunda yer alan isimler şunlardır:
Cüneyt Arkın
Mine Mutlu
Bilal İnci
Aliye Rona
Atıf Kaptan
Sabahat Işık
İhsan Yüce
Behçet Nacar