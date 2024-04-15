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15 Nisan 2024 12:14 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:26

Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu

Alanyaspor ve Galatasaray arasında oynanacak olan maçın VAR hakeminin kim olduğu taraftarlar tarafından araştırılıyor. Maçın yabancı VAR hakemi Fabio Melo oldu. İşte Fabio Melo'nun kariyeri ve hayatı...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu

Süper Lig'in 32. haftasının son maçı Alanyaspor ve Galatasaray arasında bugün saat 20.00'da gerçekleşecek. Maçın başlamasına saatler kala VAR hakeminin kim olduğu ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Detaylar, haberimizde

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇININ VAR HAKEMİ KİMDİR?

Alanyaspor ve Galatasaray arasında oynanacak olan maçın VAR hakemi TFF'nin açıkladığı bilgilere göre Portekizli Fabio Melo oldu. 

Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu - 1. Resim

FABİO MELO KİMDİR?

Portekizli hakem Fabio Melo bu sezon UEFA Konferans Ligi, Saudi Pro League, Taça de Portugal, Allianz Cup'ta birer maç, Liga Portugal'da ise 7 maç VAR hakemi olarak görev aldı. Görev aldığı maçlarda toplamda 39 sarı kart ve 1 tane sarıdan kırmızı kart verildi. 

Kaynak: TGRT HABER
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