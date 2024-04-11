Aldatmak dizisi bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak
ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinin bu akşam var mı, yok mu olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ayrıca izleyiciler 11 Nisan akşamı aldatmak neden yok sorusunun cevabını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Ekranların popüler dizilerinden biri olan Aldatmak adlı dizinin yeni bölümünün 11 Nisan akşamı var mı, yok mu olduğu araştırılıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor. İşte, detaylar...
ALDATMAK YENİ BÖLÜM 11 NİSAN AKŞAMI VAR MI?
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok diziye ara verildi. Bu sebepten dolayı da birçok dizi bu hafta yeni bölümünü yayınlamadı. ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisi de ara veren diziler arasında yer aldı. Dizinin yeni bölümü 11 Nisan akşamı yayınlanmayacak. Aldatmak yerine bugünün yayın akışında "Örümcek Adam: Evden Uzakta" filmi yer aldı.
ALDATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak bayram tatilinin bitmesi ile birlikte dizilerin normal yayın programlarına dönmesi bekleniyor.
11 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Örümcek Adam: Evden Uzakta
22.40 Venom: Zehirli Öfke