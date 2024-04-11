Aldatmak dizisi bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak

11 Nisan 2024 12:54 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:05

Ekranların popüler dizilerinden biri olan Aldatmak adlı dizinin yeni bölümünün 11 Nisan akşamı var mı, yok mu olduğu araştırılıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor. İşte, detaylar...

ALDATMAK YENİ BÖLÜM 11 NİSAN AKŞAMI VAR MI?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok diziye ara verildi. Bu sebepten dolayı da birçok dizi bu hafta yeni bölümünü yayınlamadı. ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisi de ara veren diziler arasında yer aldı. Dizinin yeni bölümü 11 Nisan akşamı yayınlanmayacak. Aldatmak yerine bugünün yayın akışında "Örümcek Adam: Evden Uzakta" filmi yer aldı.

ALDATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak bayram tatilinin bitmesi ile birlikte dizilerin normal yayın programlarına dönmesi bekleniyor.

11 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Örümcek Adam: Evden Uzakta

22.40 Venom: Zehirli Öfke