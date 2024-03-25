Ali Çamlı hayatı ve biyografisi

25 Mart 2024 09:18 - Güncelleme : 25 Mart 2024 09:46

Son dönemlerde yaşanan olaylar ile gündeme gelen Ali Çamlı'nın hayatı insanlar tarafından merak ediliyor. Kayserispor'un başkanı olan isim eskiden imamlık yapmıştır. Hayatına dair detaylar...

ALİ ÇAMLI KİMDİR?

Ali Çamlı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Hunat Camii'de eskiden imamlık yapmıştır. Ayrıca Kayserispor'da asbaşkanlık görevini de sürdürmüştür. İmamlık görevinden emekli olduktan sonra 17 Aralık 2022 tarihinde yapılan Kayserispor genel kurulunda başkanlığa aday olmuştur. Ali Çamlı seçilerek Kayserispor tarihinin 31. Başkanı olarak göreve gelmiştir.

ALİ ÇAMLI KAZA MI YAPTI?

Ali Çamlı aracı ile Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı olan Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde seyahat halindeyken mobilet sürücüsü ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan mobilet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.