Ali Sirmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

19 Mart 2024 16:27 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:09

Gazeteci ve yazar Ali Sirmen hayatını kaybetti. Haberin ardından gazetecinin takipçileri internette neden öldüğünü araştırmaya başladı. Birçok insan Ali Sirmen'in neden ve kaç yaşında öldüğünü merak ediyor. Peki Ali Sirmen neden öldü? Ali Sirmen kaç yaşında hayatını kaybetti? Ali Sirmen kimdir?

ALİ SİRMEN NEDEN ÖLDÜ?

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi olan gazeteci Ali Sirmen bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ALİ SİRMEN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Gazeteci Ali Sirmen 10 Kasım 1939 doğumludur. Ali Sirmen 18 Mart 2024 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

ALİ SİRMEN KİMDİR?

Ali Sirmen 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sanat müziği bestecisi ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Köşe yazarlığa ise 1966 yılında Akşam gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde yazılar yazan Ali Sirmen son zamanlarında ise Cumhuriyet Gazetesi'nde hem köşe yazarlığı hem de Cumhuriyet Vakfı Üyesi olarak görev aldı. 1972 yılına gelindiğinde ise Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı.

Gazetecilik ve yazarlığın yanı sıra Ali Sirmen ikinci Bahar televizyon dizisinde oyunculuk yaptı. Antepli bir komiseri canlandıran Ali Sirmen, Cumhuriyet adlı filmde ise Cumhuriyet Gazetesi kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı. Hayatı boyunca SkyTürk adlı kanalda Siyah-Beyaz programını sundu. Cem TV'de ise Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi adlı tartışma programını sundu.

2015 yılına gelindiğinde ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'nü aldı. Mine Sirmen ile evli olan Ali Sirmen'in Devrim adında bir çocuğu bulunmaktadır.