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Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 13:02 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:14

Alparslan Türkeş'in mezarı Ankara Beştepe'de yer alıyor

Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihinin önemli isimlerinden biri olan Alparslan Türkeş, ölüm yıldönümü nedeniyle gündeme geldi. Vatandaşlar Alparslan Türkeş'in mezarının nerede olduğunu araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Alparslan Türkeş&#039;in mezarı Ankara Beştepe&#039;de yer alıyor

Gündemde yer alan isimlerden olan Alparslan Türkeş'in mezarının nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ölüm yıldönümü nedeniyle gündeme gelen Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarı Ankara Beştepe'de yer alıyor. İşte, detaylar...

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN MEZARI NEREDE?

Alparslan Türkeş 4 Nisan 1997 tarihinde hayatını kaybetti. Alparslan Türkeş'in naaşı Ankara'nın Beştepe ilçesinde bulunan Anıt Mezar'a defnedilmiştir. Beştepe Anıt Mezarı, her gün 08.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. 

Alparslan Türkeş'in mezarı Ankara Beştepe'de yer alıyor - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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