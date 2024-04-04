04 Nisan 2024 13:02 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:14

Gündemde yer alan isimlerden olan Alparslan Türkeş'in mezarının nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ölüm yıldönümü nedeniyle gündeme gelen Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarı Ankara Beştepe'de yer alıyor. İşte, detaylar...

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN MEZARI NEREDE?

Alparslan Türkeş 4 Nisan 1997 tarihinde hayatını kaybetti. Alparslan Türkeş'in naaşı Ankara'nın Beştepe ilçesinde bulunan Anıt Mezar'a defnedilmiştir. Beştepe Anıt Mezarı, her gün 08.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.