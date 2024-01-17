17 Ocak 2024 20:04 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 20:07
Alper Gezeravcı uzay yolculuğu ertelendi mi, neden ertelendi?
Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatın uzay yolcuğu ileri bir tarihe ertelendi. Bu olayın ardından yolculuğu yakından takip edenler uzay yolculuğu neden ertelendi sorusunu aratmaya başladı. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman uzaya çıkacak? Detaylar haberimizde...
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
01.11'de olması beklenen Türkiye'nin uzay yolculuğu hava şartları nedeniyle 18 Ocak Cuma 00.50'ye ertelendi.
Yolculuk SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilecekti. Hava durumu açısından en iyi şartların yarın 00.50'de olacağı öngörüldü.