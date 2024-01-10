Altın fiyatları kaç oldu? 10 Ocak gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar? Canlı altın kuru fiyatları...Gram altın kaç TL?

10 Ocak 2024 09:21 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:41

Altın fiyatları 2023 yılının en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Peki 2024 altın fiyatları ne kadar? Ocak ayının ortasına doğru ilerlerken altın fiyatları nasıl seyrediyor? Yatırımcılar piyasadaki güncel fiyatları araştırmaya başladı.Peki, bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 2 bin TL’ye doğru yükselişe geçti. Piyasada yaşanan hareketlilik altının da dalgalı seyretmesine neden oluyor. Peki, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? İşte 10 Ocak Çarşamba 2024 altın fiyatları…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altın bugün ne kadar?

10 Ocak Çarşamba ons altın 2027 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise 1950 liraya alıcı buluyor. Çeyrek altın 3378 lira, yarım altın 6.746 lira, tam altın 13.417 lira, cumhuriyet altını 13.453 lira, reşat altını 13.485 lira, gremse altın ise 33.645 liradan el değiştiriyor.