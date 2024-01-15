Altın fiyatları kaç oldu? 15 Ocak Pazartesi gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar? Canlı altın kuru fiyatları...Gram altın kaç TL? Altın yükseldi mi?

15 Ocak 2024 09:16 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:15

Yatırımcıların gözdesi altın geçen yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Peki 2024 altın fiyatları ne kadar? Ocak ayının ortasında altın fiyatları nasıl seyrediyor? Yatırımcılar piyasadaki güncel fiyatları araştırmaya başladı.Peki, bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 15 Ocak 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 54 dolara çıktı. Piyasada yaşanan hareketlilik sürüyor. Peki, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? İşte 15 Ocak Pazartesi 2024 altın fiyatları…1 gram altın fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Altın bugün ne kadar? 1 adet çeyrek altın ne kadar? 15 Ocak Pazartesi ons altın 2054 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise 1.987 liraya alıcı buluyor. Çeyrek altın 3.405 lira, yarım altın 6.799 lira, tam altın 13.556 lira, cumhuriyet altını 13.868 lira, reşat altını 13.931 lira, gremse altın ise 33.695 liradan el değiştiriyor.