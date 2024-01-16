Altın fiyatları kaç oldu? 16 Ocak Salı gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar? Canlı altın kuru fiyatları...Gram altın kaç TL?

16 Ocak 2024 09:12 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:11

Son zamanlar yaşadığı iniş çıkışlarıyla yatırımcısını tedirgin eden altın fiyatları bugün ne kadar? Ocak ayının ortasında altın fiyatları nasıl seyrediyor? Yatırımcılar piyasadaki güncel fiyatları araştırmaya başladı.Peki, bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 16 Ocak 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 55 dolara çıktı. Piyasada yaşanan hareketlilik devam ederken uzmanlardan altında yükseliş öngörüleri gelmeye devam ediyor. Peki, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? İşte 16 Ocak Salı 2024 altın fiyatları…1 gram altın fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Altın bugün ne kadar? 1 adet çeyrek altın ne kadar? 16 Ocak Salı ons altın 2055 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise 1.982 liraya alıcı buluyor. Çeyrek altın 3.404 lira, yarım altın 6.679 lira, tam altın 13.432 lira, cumhuriyet altını 13.491 lira, reşat altını 13.349 lira, gremse altın ise 33.684 liradan el değiştiriyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz indirimi beklentisi ile ve çatışmaların oluşturduğu jeopolitik gerginlikler ve yükselen petrol fiyatları dolar/ons fiyatına etki etmeye devam ediyor.