Altın fiyatları kaç oldu? 17 Ocak gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar? Canlı altın kuru fiyatları...

17 Ocak 2024 10:51 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:51

Altın fiyatları bugün ne kadar? Ocak ayının ortasında altın fiyatları nasıl seyrediyor? Yatırımcılar piyasadaki güncel fiyatları araştırmaya başladı.Peki, bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 17 Ocak 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları... 2024 Altın neden düştü?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 27 dolara çıktı. Piyasada yaşanan hareketlilik devam ederken uzmanlardan altında yükseliş öngörüleri gelmeye devam ediyor. Peki, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? İşte 17 Ocak Çarşamba 2024 altın fiyatları…1 gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 2024 Altın yükselecek mi?

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Altın bugün ne kadar? 1 adet çeyrek altın ne kadar? 17 Ocak Çarşamba ons altın 2027 dolar seviyesinde.

16 Ocak Salı günü gram altın 1977 TL'ye kadar düşmüştü 17 Ocak bugün ise gram altın 1.959 TL seviyesine geriledi. Çeyrek altın 3 bin 318 lira, yarım altın 6 bin 636 lira, tam altın 13 bin 230 lira, cumhuriyet altını 13.243 lira, reşat altını 13.275 lira, gremse altın ise 32.898 liradan el değiştiriyor.

Jeopolitik gerginlikler ve yükselen petrol fiyatları dolar/ons fiyatına etki etmeye devam ediyor. Dolar TL ise 30 sınırını geçti.