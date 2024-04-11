Amerikan futbol yıldızı O.J. Simpson kanser nedeniyle hayatını kaybetti

11 Nisan 2024 19:22 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 19:47

Eski eşini ve bir arkadaşını öldürdüğü iddiası ile yargılanan daha sonradan serbest bırakılan Amerikan futbolunun en ünlü yıldızlarından olan OJ Simpson'un hayatı durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. OJ Simpson kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Detaylar, haberimizde...

OJ SİMPSON ÖLDÜ MÜ?

Amerikan futbol yıldızı OJ Simpson, ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre 10 Nisan günü 76 yaşında kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

OJ SİMPSON OLAYI NEDİR?

OJ Simpson, 1994 yılında eski eşi Nicole Brown ve arkadaşı Ron Goldman'ın ölümü nedeniyle tutuklanmıştı. ABD televizyonlarında canlı olarak yayınlanan dava sonucunda delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti. Karar kamuoyunda büyük tepki çekmiş ve "Asrın davası" olarak nitelendirilmişti.

OJ Simpson daha sonra silahlı soygun ve adam kaçırmak için komplo kurmak suçlarından hüküm giyerek 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü yıldız 9 yıl tutuklu kaldıktan sonra şartlı tahliye serbest kalmıştı.