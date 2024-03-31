ANKA Haber Ajans kimin? Seçim sonuçlarını açıklayan Anka'nın sahibi kim?

31 Mart 2024 17:10 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:25

Yerel seçim heyecanı son hızla devam ederken veri akışı sağlayan, anlık olarak bilgiye ulaşabildiğimiz Anka Haber Ajansı’nın sahibi araştırıldı. Sandıkta oylar kullanıldı ve şimdi ise sonuçlar bekleniyor. ANKA, 1972 yılında Ankara’da kurulmuştur. Detaylar…

ANKA KİMİN?

Türkiye merkezli olan Anka Haber Ajansı, Altan Öymen tarafından Ankara’da kurulmuştur. 1972 yılında kurulan ajans, sahadan bilgi toplayarak halka duyurmaktadır. 40 yılı aşkın süredir hizmet veren Anka’nın kökü Ankara Ajansına bağlıdır. Kemal Zeki Gençosman ilk müdürüdür.

SAHİBİ KİMDİR?

Anka Haber Ajansı’nın sahibi Ali Fırat Atabaş’tır.

NE ZAMAN KURULDU?

Ajans, 27 Mayıs 1972 tarihinde kurulmuştur.