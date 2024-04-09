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09 Nisan 2024 18:27 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:36

Ankara Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle'de bayram namazı saat 06.49'ta kılınacak

Mübarek Ramazan ayının sona ermesiyle beraber namaz vakitleri de merak edildi. Bayram namazına gidecek olan vatandaşlar Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle'de saat kaçta ezan okunacağını araştırdı.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Ankara Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle&#039;de bayram namazı saat 06.49&#039;ta kılınacak

Ramazan Bayramı 10 Nisan itibarıyla başladı. 12 Nisan'da sona erecek olan bayramın ilk gününde kılınacak olan namazın vakitleri de gündemde yer aldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde namaz 06.49'ta kılınırken, Keçiören'de de aynı vakitte olacak.

Yenimahalle'de de 06.49'da kılınacak.

Bayram namazları ilk gün ve cemaatle kılınır. Erkeklere vacip olan namaz, yalnız kılınmaz.

Ankara Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle'de bayram namazı saat 06.49'ta kılınacak - 1. Resim

Öncelikle “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

Sonra Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

2. rekatta, İmam önce Fatiha ve bir sure okur. Ardından iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

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Kaynak: TGRT Haber
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