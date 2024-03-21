Ankara siteler yangında son durum! SON DAKİKA Ankara'da yangın neden, nerede çıktı?

21 Mart 2024 10:39 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:44

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir depoda çıkan yangının ardından yangının nedeni de araştırıldı. Siteler bölgesinde meydana gelen büyük yangına dair araştırılanlar arasında ise nerede ve neden olduğu yer aldı. Vatandaşı korkutan yangına dair detaylar haberimizdedir. Ankara sitelerde meydana gelen deprem hakkında...

ANKARA SİTELER'DE YANGINDA SON DURUM

21 Mart günü Ankara siteler bölgesinde yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz bilinmemekle beraber bölgeye ekipler sevk edildi.

ANKARA YANGIN SON DAKİKA

Bugün Ankara'da çıkan yangına müdahaleler devam ediyor. Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi 107. Cadde’de yer alan bir depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor