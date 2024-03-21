21 Mart 2024 10:39 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:44
Ankara siteler yangında son durum! SON DAKİKA Ankara'da yangın neden, nerede çıktı?
Ankara siteler yangın son dakika | 21 Mart günü Ankara siteler bölgesinde meydana gelen yangının ardından vatandaşlar nedenini araştırdı. Sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen yangının ardından vatandaş endişelendi. Yangının son durumu merak edilirken ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Detaylar...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir depoda çıkan yangının ardından yangının nedeni de araştırıldı. Siteler bölgesinde meydana gelen büyük yangına dair araştırılanlar arasında ise nerede ve neden olduğu yer aldı. Vatandaşı korkutan yangına dair detaylar haberimizdedir. Ankara sitelerde meydana gelen deprem hakkında...
ANKARA SİTELER'DE YANGINDA SON DURUM
21 Mart günü Ankara siteler bölgesinde yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz bilinmemekle beraber bölgeye ekipler sevk edildi.
ANKARA YANGIN SON DAKİKA
Bugün Ankara'da çıkan yangına müdahaleler devam ediyor. Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi 107. Cadde’de yer alan bir depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
Kaynak: TGRT Haber