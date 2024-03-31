31 Mart 2024 21:07 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:32

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçları açıklanmaya başladı. Vatandaşlar AK Parti'den CHP'ye geçen Ankara'daki ilçeleri araştırıyor. Detaylar haberimizdedir...

ANKARA'DA HANGİ İLÇELER AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇTİ?

Resmi olmayan ilk verilere göre Ankara'da AK Parti'den CHP'ye geçen ilçeler şöyle:

Bala ilçesinde sandıkların yüzde 31,41'i açıldı. CHP yüzde 45,56 alırken AK Parti yüzde 29,83 oy aldı.

Güdül ilçesinde sandıkların yüzde 15'i açıldı. CHP yüzde 62,60 alırken AK Parti yüzde 35,69 oy aldı.

Haymana ilçesinde sandıkların yüzde 13,79'u açıldı. CHP yüzde 57,67 alırken AK Parti yüzde 36,03 oy aldı

Nallıhan ilçesinde sandıkların yüzde 50,41'i açıldı. CHP yüzde 53,85 alırken AK Parti yüzde 44,02 oy aldı.

Şereflikoçhisar ilçesinde sandıkların yüzde 46,49'u açıldı. CHP yüzde 61,70 alırken AK Parti yüzde 30,59 oy aldı.

Keçiören ilçesinde sandıkların yüzde 10,02'si açıldı. CHP yüzde 46,37 alırken AK Parti yüzde 37,80 oy aldı.

Mamak ilçesinde sandıkların yüzde 24,69'u açıldı. CHP yüzde 54,08 alırken AK Parti yüzde 36,41 oy aldı.

Kahramankazan ilçesinde sandıkların yüzde 63,23'ü açıldı. CHP yüzde 50,01 alırken AK Parti yüzde 43,47 oy aldı.

Sonuçların netleşmesinin ardından haberimiz güncellenecektir.