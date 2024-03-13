Ankara'da metrobüs hattı nereden geçecek?

13 Mart 2024 11:37 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:36

Ankara'da metrobüs hattı nerelerde var, nereden geçecek, sorusu araştırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir bir ulaşım sağlamak amacıyla hizmet vermeyi planladığı Metrobüs Hattı’nda test sürüşlerine başladı. Ankara'da metrobüs dönemi artık başlıyor. Peki, şu an proje aşamasında olan Ankara metrobüs hattı nereden geçecek? Ankara metrobüs hattı çalışıyor mu? Ankara metrobüs nereden başlıyor?

ANKARA'DA METROBÜS HATTI NEREDEN GEÇECEK?

Ankara’da metrobüs dönemi için ilk adımı atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı’nda test sürüşlerine başladı.

Ankara Büyükşehir, Yenikent, Ulus ve Karapürçek arasında yolculuk süresini azaltacak yüksek kapasiteli elektrikli metrobüs (e-BRT) dönemini başlatmaya hazırlanıyor. ABB, Yenikent - Ulus - Karapürçek Hattı’nda test sürüşüne başladı. Şu anda 25 metre dizel ve yakında elektrikli modelinin mevcut yol hattında test edildiği elektrikli metrobüs araçlarıyla birlikte, ilk etapta 200 bin yolcuyla hizmete başlanacak.

ANKARA METROBÜS HATTI ÇALIŞIYOR MU?

Ankara'da metrobüs E-BRT hattında çalışacak araç filosu başlangıçta 25-36 metre uzunluğundaki 30 adet lastik tekerlekli tramvay modeli olacak. Çalışacak metrobüsler demiryolu tasarım standardı, tren kontrol sistemi ve yüksek sürüş konforuna sahip olacak.

2035 yılında 300 bin Başkentliye hizmet vereceği öngörülürken, projenin güzergahı da Yenikent merkez, Ayaş Yolu, İstanbul Yolu, Yenimahalle Kavşağı, Ulus ve Karapürçek Mahallesi olarak belirlendi.