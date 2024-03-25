Ankara'da Sakura ağaçları Dikmen Vadisi'nde bulunuyor

25 Mart 2024 14:51 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:06

Pembe çiçekleri ile görenler tarafından oldukça beğenilen Sakura ağaçlarının Ankara'nın hangi bölgelerinde var olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. Dünyanın en dayanıklı ağaçlarından biri olarak bilinen Sakura diğer adıyla Japon Kiraz Çiçeği Ağaçları Ankara'da Dikmen Vadisi'nde bulunuyor. Detaylar haberimizde...

SAKURA AĞACI ANKARA'DA NERELERDE VAR?

Japon Kiraz Çiçeği ağacı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Dikmen Vadisi'nde bulunuyor. Japon Kiraz Ağaçları genelde mart ayının ortalarında açmaya başlar. İklim değişikliği sebebiyle bu süre nisan ayına kadar uzayabilir. Ağaç çiçek açtıktan 14 gün sonra yapraklarını döker. Bu yüzden görmek isteyen insanların oldukça kısa bir süresi bulunuyor.

SAKURA AĞACI NEREDE YETİŞİR?

Japon Kiraz Çiçeği ağacı Japonya'da ülke genelinde yetişmektedir. Çin, Kore, Hindistan, Pakistan ya da Afganistan gibi ülkelerde de bulunur. Ağacın Kuzey Yarım kürede bulunan ılıman iklime sahip her bölgede yetişebileceği belirtiliyor.

SAKURA AĞACI NASIL BİR AĞAÇ?

Japon Kiraz Çiçeği ağacı genel olarak pembe çiçekleri ile dikkat çekmektedir. İnce ve zarif görünüşü ile bahar aylarında Japonya'da büyük festivallere ev sahipliği yapmaktadır.