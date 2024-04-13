Ankaragücü'nün Kamerunlu oyuncusu Christian Bassogog hakkında

13 Nisan 2024 17:46 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 18:08

MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK arasında oynanan maçta kendi ceza alanından rakip kaleye kadar topla birlikte depar atan Christian Bassogog taraftarların ilgisini çekti. Birçok taraftar başarılı futbolcunun hayatını, kaç yaşında ve nereli olduğunu merak ediyor. Detaylar, haberimizde...

CHRİSTİAN BASSOGOG KİMDİR?

Christian Bassogog 18 Ekim 1995 yılında Kamerun'da dünyaya geldi. Forvet ve Sağ Kanat olarak oynayan futbolcu 1.73 m boyundadır. Kariyeri boyunca birçok takımda yer almış olan Christian Bassogog 8 Şubat 2024 yılında SH Shenhua takımından Ankaragücü'ne transfer olmuştur. Toplamda 6 Süper Lig 1 Türkiye Kupası maçına çıkan futbolcunun bu sezon 2 golü bulunmaktadır.