Ankara'nın Etimesgut, Sincan ve Mamak ilçelerinde namaz 06.49'ta kılınacak

09 Nisan 2024 19:36 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:42

Müslüman aleminin en mühim aylarından biri olan Ramazan'ın sona ermesinin ardından bayramın ilk günü namaz kılınacak. İşte 2024 Ankara namaz vakitleri...

Ankara'nın Etimesgut, Çankaya ve Mamak ilçelerinde bayram namazı 06.49'ta kılınacaktır.

Erkeklere vacip olan namaz, 2 rekattır ve cemaatle kılınmalıdır.

Namazın kılınışı şöyle:

“Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

Ardından Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.



2. rekatta ise, İmam önce Fatiha ve bir sure okur. Ardından iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

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