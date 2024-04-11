Antalya Kemer'de çıkan orman yangınında son durum! Son dakika Kemer'de çıkan yangın söndürüldü mü?

11 Nisan 2024 18:47 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 18:47

Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayan orman yangınının son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yangının kontrol altına alınıp alınmadığı ve diğer bölgelere yayılma olasılığı merak ediliyor. Yangına dair son detaylar haberimizdedir.

ANTALYA KEMER'DE ÇIKAN ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük Mahallesi'nde 16.00 sıralarında çıkan orman yangının 0,3 hektarlık alana zarar verdiği açıklandı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahalenin devam ettiği belirtildi.

Yangını kontrol altına almak için 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahalenin başladığı açıklandı.

ANTALYA KEMER'DE ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangının neden çıktığına dair ekipler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.