11 Nisan 2024 18:47 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 18:47
Antalya Kemer'de çıkan orman yangınında son durum! Son dakika Kemer'de çıkan yangın söndürüldü mü?
11 Nisan günü Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen orman yangınında son durumu vatandaşlar merak ediyor. Vatandaşlar yangının kontrol altına alınıp alınmadığını araştırıyor. Bugün meydana gelen yangında 0,3 hektar alanın zarar gördüğü ve ekiplerin müdahalelerinin devam ettiği açıklandı. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayan orman yangınının son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yangının kontrol altına alınıp alınmadığı ve diğer bölgelere yayılma olasılığı merak ediliyor. Yangına dair son detaylar haberimizdedir.
ANTALYA KEMER'DE ÇIKAN ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?
Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük Mahallesi'nde 16.00 sıralarında çıkan orman yangının 0,3 hektarlık alana zarar verdiği açıklandı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahalenin devam ettiği belirtildi.
Yangını kontrol altına almak için 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahalenin başladığı açıklandı.
ANTALYA KEMER'DE ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?
Yangının neden çıktığına dair ekipler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: TGRT Haber