09 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:49
Antalya Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da bayram namazı saat 07.00'da kılınacak
Ramazan Bayramı'nın bayram namazı saatleri 81 il için belli oldu. Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde bayram namazının saat kaçta olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Mübarek Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı Müslüman aleminde büyük bir neşe ile karşılandı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü kılınacak olan bayram namazının saatleri merak konusu oldu. Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde bayram namazı 07.00'da kılınacak. İşte, detaylar...
ANTALYA KEPEZ, KONYAALTI VE MURATPAŞA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde bayram namazı saat 07.00'da okunacak.
BAYRAM NAMAZI TEK KILINIR MI?
Bayram namazı iki rekattan oluşur ve cemaat ile kılınır. İşrak vaktinde kılınan namaz erkeklere vaciptir.
Kaynak: TGRT Haber