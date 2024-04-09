Antalya Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da bayram namazı saat 07.00'da kılınacak

09 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:49

Mübarek Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı Müslüman aleminde büyük bir neşe ile karşılandı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü kılınacak olan bayram namazının saatleri merak konusu oldu. Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde bayram namazı 07.00'da kılınacak. İşte, detaylar...

ANTALYA KEPEZ, KONYAALTI VE MURATPAŞA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde bayram namazı saat 07.00'da okunacak.

BAYRAM NAMAZI TEK KILINIR MI?

Bayram namazı iki rekattan oluşur ve cemaat ile kılınır. İşrak vaktinde kılınan namaz erkeklere vaciptir.