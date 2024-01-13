Antalya Kumluca Kaymakamlığı, Adrasan Koyu'nda tekne kirliliğine son verecek büyük projeye başlıyor

13 Ocak 2024 19:08 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 19:13

Proje kapsamında açıklamalarda bulunan Şeşen Yat İşletmeciliği sahibi Deniz Şeşen, şu sözleri dile getirdi: "Adrasan Koyu'nda yıllardır yaşanan teknelerin sahil işgali sorunu, artık çözüme kavuşuyor. Yıllardır bir adım atılmasını bekliyorduk, sonunda kamu yöneticilerimiz harekete geçtiler. Kumluca Kaymakamlığı'nın öncülüğünde başlatılan Rekreatif İskele Projesi, bölge turizmi açısından büyük bir adım. Şeşen Yat İşletmeciliği olarak, bu projenin tüm Adrasan halkı adına olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Projeye birkaç kişi dışında çevre sakinlerinin hemen hemen hepsi destek veriyor. Destek vermeyen çok az da olsa bu kişiler de bu proje ile önceki haksız kullanım alanlarının kısıtlanacak olmasından rahatsızlık duydukları için karşı çıkıyorlar."

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir liderliğinde başlatılan proje, Adrasan'ın turizm potansiyelini daha da artırmayı amaçlıyor. Deniz Şeşen, devletin bu projeyle bölgedeki turizm işletmelerini sevindirdiğini ifade ederek, "Kumluca halkı için gecesini gündüzüne katan, çalışmalarını aralıksız sürdüren saygıdeğer Kaymakamımız Tekin Erdemir'e teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Adrasan Koyu'nda tur teknelerinin sahil işgali sorununun ortadan kaldırılması, bölge turizmi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kumluca Kaymakamlığı ve Antalya Valiliği'nin liderliğinde yürütülen bu projenin, Adrasan'ın doğal güzelliklerini koruma adına da önemli bir adım olduğu belirtiliyor.