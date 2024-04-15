Antalya teleferik kazasında avukat Memiş Enes Gümüş hayatını kaybetti

15 Nisan 2024 09:47 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:03

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde geçen cuma günü meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Vatandaşlar hayatını kaybedenin kim olduğunu merak ediyor. Teleferik kazasında avukat Memiş Enes Gümüş'ün hayatını kaybettiği açıklandı. İşte, detaylar...

ANTALYA TELEFERİK KAZASINDA KİM ÖLDÜ?

Antalya'da gerçekleşen teleferik hattını tutan demirlerden biri koparak bir kabinin kırılmasına neden olmuştu. Kırılan kabinin içinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Kabin içinde bulunan vatandaşlardan biri olan Memiş Enes Gümüş hayatını kaybetti.

ANTALYA TELEFERİK KAZASINDA SON GELİŞMELER

Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5 kişinin tutuklandığı açıklandı.