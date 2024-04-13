Antalya'daki teleferik kazasında 15 kabindeki 112 kişi kurtarıldı

13 Nisan 2024 09:47 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 10:01

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kaza nedeniyle birçok vatandaş kabinlerde mahsur kalmıştı. Vatandaşlar teleferik kazasındaki son durumu ve kaç kişinin kurtarıldığını araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

ANTALYA TELEFERİK KAZASINDA KAÇ KİŞİ KURTARILDI?

Tesislerdeki direklerden birisinin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrilmesi ile birlikte 25 kabinde bulunan 184 kişi mahsur kalmıştı. Mahsur kalanlardan 112'sinin kurtarıldığı ve 9 kabinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ANTALYA TELEFERİK KAZASINDA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Teleferik kazasında son paylaşılan bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 10 kişi de olay anında ve tahliye sırasında yaralandı.