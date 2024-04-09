Antalya'nın Döşemealtı ve Kaş ilçelerinde bayram namazı saat 07.00'da kılınacak
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayram namazını kılacak olan Antalya'nın Döşemealtı ve Kaş ilçelerinde yaşayan vatandaşlar saatini arıyor. Müslüman aleminin heyecan ile beklediği Ramazan Bayramı'nın bayram namazı vakitleri 2024!
Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Ramazan Bayramı Müslümanlar tarafından büyük bir heyecan ile bekleniyor. Bayramın ilk günü kılınacak olan bayram namazının saati ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, detaylar...
ANTALYA DÖŞEMEALTI VE KAŞ'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Antalya'nın Döşemealtı ve Kaş ilçelerinde bayram namazı 07.00'da kılınacak.
BAYRAM NAMAZINA GEÇ GELEN NE YAPAR?
Bayram namazına geç yetişen diğer namazlarda olduğu gibi imam selam verdiğinde kalkıp kılamadığı rekatları tamamlar. İkinci rekatta yetiştiyse eğer imam selam verince kalkıp "Sübhaneke" okur. Daha sonra üç defa tekbir getirerek ellerini kulaklarına kaldırır. İlki ve ikincisinde ellerini bağlamaz, iki yana bırakır. Üçüncüde ise göbek altından ellerini bağlar. Fatihe ve zamm-ı sure okuduktan sonra rüku ve secdeleri yapıp oturarak namazı tamamlar.
İkinci rekata da yetişemeyenler ise birinci rekatı kılıp daha sonra kalkar. Fatiha ve bir zamm-ı sure okur. Bunları okuduktan sonra üç defa iki elini kaldırarak tekbir getirir. Üçüncüde yanlara bırakır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp rüku yapar. Secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar.