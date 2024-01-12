12 Ocak 2024 17:11 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:14
AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi yayınladı mı?
Anadolu Üniversitesi Açık öğretim güz dönemi final sınavlarına çok az bir süre kaldı. Sınavlara girecek adaylar ise sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2023-2024 AÖF akademik takvimine göre AÖF finaller ne zaman? İşte detaylar...
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
AÖF final tarihine sayılı günler kaldı. Anadolu Üniversitesi AÖF 2024 güz dönemi dönem sonu sınavları ocak ayında yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim öğrencileri ise heyecanla AÖF final sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. İşte, AÖF sınav tarihleri...
AÖF FİNALLER NE ZAMAN, GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak günü yapılacak. Sınava dair giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınavlardan yaklaşık on gün önce erişime sunulması bekleniyor.
AÖF SINAV TARİHLERİ 2024
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 20-21 Ocak 2024
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı: 17 Ağustos 2024