13 Ocak 2024 19:26 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 19:32
AÖL 23-24 Aralık sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 1. dönem sınavlarının ardından öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Lise eğitimini açıktan tamamlamaya çalışan adayların katıldığı AÖL 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınavlar sonrasında gözler sonuçlar için MEB'e yöneltildi. İşte AÖL 1. dönem sınav sonuçlarına dair tüm detaylar...
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
AÖL 1. dönem sınav sonuçları merakla bekleniyor. 23-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınavlarından sonra adaylar sonuçların açıklamasını bekliyor. Peki AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
AÖL 1. dönem sınav sonuçları MEB tarafından yayınlanan takvime göre 24 Ocak tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
AÖL sınav sonuçlarını yakından takip eden öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx ekranı üzerinden TC kimlik veya öğrenci numarası ve şifre bilgileriyle sorgulama işlemi yapabilirler.