Apple CEO'su Tim Cook ne kadar kazanıyor? Apple Ceo'su ne kadar maaş alıyor? CEO ne kadar maaş alıyor?

12 Ocak 2024 16:43 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 16:42

Apple bugün şirketine dair bir açıklamada bulundu. ‘Apple Ceo'su ne kadar maaş alıyor? Apple CEO'su Tim Cook ve Apple yöneticilerinin ücretleri ne kadar? Apple'ın yeni Ceo'su kimdir?’ soruları yanıt buldu.

APPLE CEO’SU NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Apple personelinin kaç para kazandığını duyurdu. Apple CEO'su Tim Cook’un maaşı ise düştü. Tim Cook ne kadar maaş alıyor?

Tim Cook'un geliri geçen yıla kıyasla düştü. Bu düşüşe rağmen Ceo’nun kazancı şaşırttı. CEO ne kadar maaş alıyor?

TİM COOK NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Apple Ceo’su Tim Cook 2023 yılında kendi maaşına indirim yaptı. Cook, bu indirime rağmen tam 63 milyon 209 bin 845 dolar para kazandı.

Tim Cook’un maaşı 3 milyon dolar. Ünlü ceo hisse senedi ödüllerinden 46 milyon 970 bin 283 dolar, hisse dışı teşvik kazancından 10 milyon 713 bin 450 dolar, diğer kazançlardan ise 2 milyon 526 bin 112 dolar kazandı. Peki, Diğer üst düzey yöneticiler ne kadar kazandı?

APPLE YÖNETİCİLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Apple’ın önde gelen diğer yöneticilerinin kazancı ise şöyle;

Jeff Williams (COO): 26.961.226 dolar

Kate Adams (genel sekreter): 26.941.705 dolar

Deirdre O'Brien (perakende bölümünden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı): 26.937.010 dolar

Luca Maestri (CFO): 26.935.883 dolar

APPLE ÇALIŞANLARI KAÇ PARA KAZANIYOR?

Apple personeli, her ay 7.840 dolar (yaklaşık 235 bin 910 TL) civarında maaş alıyor.