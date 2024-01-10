10 Ocak 2024 16:51 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 20:56
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İkinci transfer dönemi ne zaman bitecek?
Süper Lig'de maçlar tüm hızıyla devam ediyor. 20 takım kıyasıya rekabet ederken ara transfer döneminde takımlarına takviyeler de yapacak. Trendyol Süper Lig'de ikinci ara transfer sezonu başlıyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte detaylar…
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
İkinci transfer dönemi takımlar için kritik zamanlardan biri. Trendyol Süper Lig'de takımlar, yeni isimleri renklerine bağlamak için ara transfer sezonuna odaklandı. Peki, 2023-2024 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
2023-2024 yılı ara transfer dönemi 11 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 9 Şubat 2024'te sona erecek.
2023-2024 yılı birinci transfer dönemi 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de sona ermişti.