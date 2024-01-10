Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İkinci transfer dönemi ne zaman bitecek?

10 Ocak 2024 16:51 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 20:56

İkinci transfer dönemi takımlar için kritik zamanlardan biri. Trendyol Süper Lig'de takımlar, yeni isimleri renklerine bağlamak için ara transfer sezonuna odaklandı. Peki, 2023-2024 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

2023-2024 yılı ara transfer dönemi 11 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 9 Şubat 2024'te sona erecek.

2023-2024 yılı birinci transfer dönemi 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de sona ermişti.