Araştırmalar ortaya koydu! Türkiye kar yağdığında en çok o şarkıyı dinliyor

18 Ocak 2024 10:53 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:59

Areda Survey’in Türkiye genelinde yapılan araştırması, Türk halkının kar yağdığı zaman en çok Nilüfer’den “Her Yerde Kar Var” şarkısını dinlediğini gösterdi.

Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla kar araştırması gerçekleştirdi. Türkiye’yi etkisi altına alması beklenen ve özlenen kar yağışının hemen öncesinde Areda Survey Türk halkına karla kaplı bir sabah uyandıkları zaman ne yapacaklarını sordu. Araştırma, Türk halkının yüzde 63,5’i karlı bir sabaha uyandıklarında ilk olarak kar yağışını izlediklerini ortaya koydu. Diğer tercihler arasında ise; yürüyüş yaparım, yağan karın tadına bakarım, kar topu savaşı yaparım ve kardan adam yapma yer alıyor.

KAR YAĞIŞI HUZURLU VE MUTLU HİSSETTİRİYOR

Ayrıca araştırma halkın yüzde 66,7’si kar yağarken huzurlu, yüzde 57,9’u mutlu, yüzde 36,9’u ise keyifli hissettiğini belirtti. Kar yağışı yüzde 32,1 için geçmiş anıları hatırlatan bir durum olarak görülüyor. Yüzde 26,6’sı duygusal hissediyor ve yüzde 14,7’si kar yağışını romantik buluyor. Yüzde 7,1’i üzgün, yüzde 6,7’si depresif, yüzde 5,2’si stresli ve yüzde 1,6’sı ise kar yağdığında öfkeli hissediyor.

HER YERDE KAR VAR ŞARKISI İL SIRAYI ALDI

Araştırmaya göre, Türk halkı kar yağdığı zaman yüzde 21,4 oranıyla en çok Nilüfer’den “Her Yerde Kar Var” şarkısını dinlediğini gösterdi. İkinci sıranın sahibi 13,1 ile Cem Adrian’dan “Kar” şarkısı olurken, üçüncü sırada da yüzde 11,1 ile Akrep Nalan’dan “Karlar Düşer” şarkısı yer aldı.

KAR YAĞIŞINDAN TOPLU TAŞIMADA NASİBİNİ ALIYOR

Kar yağışının trafik akışına da etkisi büyüktür. Katılımcıların yüzde 75,8’i kar yağdığı zaman toplu taşıma aracı kullandığını ifade ederken yüzde 24,2’i ise özel aracını tercih ettiğini ortaya koydu.