Arefe günü ihlas okumanın faziletleri

09 Nisan 2024 16:46 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 16:50

Arefe günü, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip. Bu özel günde yapılan ibadetlerin ve duaların kabul edildiğine inanılır. Arefe gününün en değerli amellerinden biri ise ihlas okumaktır. İhlas okumanın insanlar üzerindeki etkileri ve faziletleri konusunda hadislerde çeşitli bilgiler yer alır.

İHLAS OKUMANIN ÖNEMİ VE FAZILETLERİ

Peygamber Efendimiz, Arefe gününü en kıymetli günlerden biri olarak nitelendirmiştir. Bu günün, Allah'ın lütuf ve mağfiretine erişmek için bir fırsat olduğuna inanılır.

İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ

Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahlarının affedileceği ve dualarının kabul olacağı hadislerde belirtilir. İhlas suresinin bu özel günde bin defa okunması, Allah'ın dilediği her şeyi vermesine vesile olur.

Peygamberimiz, Arefe gününe hürmet edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu günün, Cehennemden azat olma ve günahların affedilme fırsatı sunduğuna inanılır.