Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro durakları || Arnavutköy metro güzergahı

19 Mart 2024 10:01 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün açılacak olan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattına dair açıklamada bulundu. Vatandaşın gündeminde yer alan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattının durakları ise araştırılmakta. İşte Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattının güzergahı ve durakları...

ARNAVUTKÖY - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

Metro hattı Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal duraklarından oluşuyor.

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattı bugün hizmete açılacak. Bakan Uraloğlu, metro hattına ilişkin şu sözleri söyledi:

"Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik hattı tamamlayacağız."

İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'un yeni metro hattı bugün hizmete açılıyor. Bakan Uraloğlu bugün Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattının açılışına katılacak.

Uraloğlu, metro hattına ilişkin şu sözleri söyledi:

"Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız. Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak."

ARNAVUTKÖY - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI GÜZERGAHI

Yeni açılacak olan metro hattının güzergahı ve istasyonları şöyle: