25 Nisan 2024 11:11 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:44
Artistik jimnastikçi Emre Dodanlı’nın hayatı ve kariyeri
Genç sporcu Emre Dodanlı 2024 Paris Olimpiyatları’nda takımıyla beraber kota sahibi oldu. Emre Dodanlı kimdir, jimnastik takımında hangi isimler var?
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
2023 yılında yapılan Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda Emre Dodanlı takımıyla beraber toplam 248.262 puan alarak 2024 Paris Olimpiyatları’nda kota kazandı.
EMRE DODANLI KİMDİR?
24.10.2002 yılında doğan 21 yaşındaki Emre Dodanlı, Kanada’da büyüyüp Türkçe’yi Kanada’da öğrenmiştir. 6 yaşında anaokulu öğretmeninin teşvikiyle jimnastik sporuna başlamıştır.
Hırslı ve azimli bir kişiliğe sahiptir.
EMRE DODANLI KARİYERİ
Türkiye’de ‘yılın genç sporcusu’ olarak gösterilmiştir.
Çocukluk çağında jimnastik sporuna başlayan Dodanlı, 2019 yılında ABD Jimnastik Şampiyonası’nda üçüncülükte yerini almıştır.
Artistik Gençler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmiştir.
ARTİSTİK JİMNASTİK ERKEK MİLLİ TAKIMI
Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil, Emre Dodanlı ve Ayberk Koşak jimnastik takımında yer almaktadır.
Kaynak: TGRT Haber