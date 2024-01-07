Artvin Belediye başkanı kim? 2024 AK Parti Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe kimdir, kaç yaşında, nereli?

07 Ocak 2024 15:16 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 15:24

Artvin Belediye başkanı kim? 2024 AK Parti Artvin Belediye Başkan adayı kim oldu? sorularına cevap aranmakta.

ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan açıklamada AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan il belediyelerinin aday isimlerini açıklıyor. Artvin için açıkladığı isim ise Mehmet Kocatepe oldu.

MEHMET KOCATEPE KİMDİR?

Mehmet Kocatepe, 1 Ocak 1966 tarihinde Artvin Yusufeli, Altıparmak (Barhal) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra orta öğrenimini Bursa Süleyman Çelebi Lisesi'nde gerçekleştiren Kocatepe, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Halk Eğitimi üzerine yaptığı mastır çalışmasıyla "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.

Esnaf bir ailenin çocuğu olarak ticaretle uğraşan Kocatepe, on yıl boyunca gıda ve tekstil sektöründe faaliyet gösterdi. 1992 yılında öğretmenlik kariyerine adım atan Mehmet Kocatepe, 1996-2003 yılları arasında TBMM'de çalıştı. Ardından 2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı. Kocatepe, 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanarak bu görevde bulundu.

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Kocatepe, İngilizce ve Arapça dillerini bilmektedir. AK Parti'nin Artvin Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Kocatepe'nin seçim sürecindeki projeleri ve vaatleri, ilgiyle bekleniyor.