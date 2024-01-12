Askerlere TikTok yasakladı mı? Askerlere TikTok paylaşımları neden yasaklandı? MSB duyurdu! TSK yaptırımı ne olacak?

12 Ocak 2024 16:16 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 16:15

TikTok'ta asker kıyafetiyle yayın açanları artık büyük cezalar bekliyor. MSB konu ile ilgili harekete geçti. İşte detaylar…

ASKERLERE TİKTOK NEDEN YASAKLANDI?

Özellikle üs bölgelerinde görevli olan askerlerin sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler çok eleştirilmişti. Peki, askerlere TikTok yasakladı mı? Askerlere TikTok paylaşımları neden yasaklandı? MSB yaptırımı ne oldu?

ASKERDE AKILLI TELEFON NEDEN YASAK?

Askerlerin mesai saatleri içerisinde telefon kullanmaları, telefon görüşmesi yapmaları yasaklandı. Cep telefonu kullanımı güvenlik zafiyetine neden olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kaldırıldı. Bu kural bedelli askerlik yapacak olanlar için de geçerli. Peki, kullanmaya devam eden askerler için TSK yaptırımı ne olcak?

2024 KIŞLADA TELEFON KULLANILIR MI, ASKERDE TELEFON KULLANIRSAM NE OLUR?

Akıllı telefonların kullanımı askeriyede yasaklandı. Tercih olarak tuşlu telefon kullanımı yapılabilir. Bu telefonu ise her zaman kullanmak yasak.Eğer kışlaya dışardan telefon sokarsanız telefonunuz elinizden alınır ve tezkere gününe kadar verilmez.