16 Ocak 2024 20:49 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 20:53

Aslıhan Koruyan Sabancı'nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Adını sıklıkla duyduğumuz ve gündemde yer alan Aslıhan Koruyan Sabancı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Aslıhan Koruyan mesleği nedir? Detaylar...

ASLIHAN KORUYAN SABANCI KİMDİR?

Aslıhan Koruyan Sabancı, Türk yemek yazarıdır.

Atilla ve Tuluhan Fatma Koruyan çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen Koruyan, 2002 senesinde ABD'de aynı okulda okumakta olduğu Demir Sabancı ile dünya evine girdi. Özdemir Sabancı'nın oğlu olan Demir Sabancı ile evliliğinden üç çocuk dünyaya getirmiştir.

1991 senesinde katıldığı güzellik Miss Turkey yarışmasında Seray Sever, Şebnem Özinal, Defne Samyeli, Banu Sağnak gibi isimler arasında 2. oldu. Yarışmaya Ece Balamir adıyla katılmıştır. Ardından 1991 Miss World Güzellik Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Ödüllü bir şef ve yemek yazarı olan Aslıhan Koruyan Sabancı'nın yayınlanmış eserleri sağlıklı beslenme ve glutensiz Akdeniz diyeti üzerine odaklanmıştır

ASLIHAN KORUYAN SABANCI KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Koruyan Sabancı, 1972 yılında İzmir'de doğdu.