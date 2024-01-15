ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

15 Ocak 2024 17:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:48

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu gündemin en üst sıralarında yerini aldı. 13-14 Ocak tarihlerinde yapılan ATA AÖF sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Peki, ATA AÖF cevap anahtarı 2023-2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2024?

ATA AÖF final sınavları 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde yapıldı. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda tamamlandı.

ATA AÖF FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında, ATA AÖF Dekan Yrd. Prof. Dr. Gökhan Ömeroğlu "Sevgili öğrencilerimiz; hükümlü öğrencilerin sınavları salı günü itibariyle tamamlanacaktır. Bu bakımdan sınav soru ve cevapları Salı günü açılacaktır. Sınav sonuçları cevap kağıtları elimize ulaşır ulaşmaz en kısa sürede sizlere ilan edilecektir. " ifadelerini kullandı.

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 2 hafta içerisinde açıklanmıştı. Final sınavı sonuçlarının ocak ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.