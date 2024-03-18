Ataköy İkitelli metro durakları || M9 Bahariye-Ataköy metro hattı güzergahı
Ataköy İkitelli metro durakları neler? | İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün açılışı gerçekleşecek olan metro hattı olan Ataköy İkitelli metro hattının durakları merak edildi. Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında Ataköy İkitelli metrosunun bugün açılacağını duyurmasıyla beraber yeni metro hattının güzergahı araştırıldı. İşte Ataköy İkitelli metro durakları ve güzergahı!
Ataköy İkitelli metro duraklarının nereler olduğu merak konusu oldu. 18 Mart 2024 tarihinde açılacak olan Ataköy İkitelli metro hattının durakları gündemde yer alırken nereden nereye gittiği de araştırıldı. Bugün açılacak olan metro hattına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Ataköy İkitelli metro durakları nedir?
ATAKÖY İKİTELLİ METRO HATTI DURAKLARI
18 Mart günü İBB tarafından açılması beklenen M9 Bahariye - Ataköy metro hattının durakları şöyle:
Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Evren Mahallesi, İkitelli Caddesi, Mehmet Akif, Bahariye, Masko ve İkitelli Sanayi.
ATAKÖY İKİTELLİ METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul'un yeni metro hattı olan Ataköy - İkitelli metro hattı 18 Mart günü 12.00'da açılış töreni ile açılacaktır.
M9 BAHARİYE ATAKÖY METRO GÜZERGAHI
Bugün açılışı gerçekleşecek olan İkitelli - Ataköy metro hattının güzergahı şöyle:
Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Evren Mahallesi, İkitelli Caddesi, Mehmet Akif, Bahariye, Masko ve İkitelli Sanayi. Vatandaşlar bu duraklar aracılığıyla ulaşım sağlayabilecek. Metro hattı 11,3 km ve 9 İstasyondan oluşmaktadır.