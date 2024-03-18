Ataköy İkitelli metro durakları || M9 Bahariye-Ataköy metro hattı güzergahı

18 Mart 2024 09:54 - Güncelleme : 18 Mart 2024 10:06

Ataköy İkitelli metro duraklarının nereler olduğu merak konusu oldu. 18 Mart 2024 tarihinde açılacak olan Ataköy İkitelli metro hattının durakları gündemde yer alırken nereden nereye gittiği de araştırıldı. Bugün açılacak olan metro hattına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Ataköy İkitelli metro durakları nedir?

ATAKÖY İKİTELLİ METRO HATTI DURAKLARI

18 Mart günü İBB tarafından açılması beklenen M9 Bahariye - Ataköy metro hattının durakları şöyle:

Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Evren Mahallesi, İkitelli Caddesi, Mehmet Akif, Bahariye, Masko ve İkitelli Sanayi.

ATAKÖY İKİTELLİ METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'un yeni metro hattı olan Ataköy - İkitelli metro hattı 18 Mart günü 12.00'da açılış töreni ile açılacaktır.

M9 BAHARİYE ATAKÖY METRO GÜZERGAHI

Bugün açılışı gerçekleşecek olan İkitelli - Ataköy metro hattının güzergahı şöyle:

Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Evren Mahallesi, İkitelli Caddesi, Mehmet Akif, Bahariye, Masko ve İkitelli Sanayi. Vatandaşlar bu duraklar aracılığıyla ulaşım sağlayabilecek. Metro hattı 11,3 km ve 9 İstasyondan oluşmaktadır.