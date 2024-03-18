Atalanta - Fiorentina maçı Joe Barone'nin sağlık durumu nedeniyle ertelendi

18 Mart 2024 09:48 - Güncelleme : 18 Mart 2024 10:06

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Atalanta ile Fiorentina mücadele edecekti. 17 Mart günü oynanması beklenen karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından ise maçın neden ertelendiği merak konusu oldu. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler neden ertelendi, ne zaman oynanacak sorularına cevap aradı. Detaylar...

ATALANTA - FİORENTİNA MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

İtalya Serie A Ligi'nin 29. haftasında oynanması beklenen Atalanta - Fiorentina karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşmanın ertelenmesi sebebi ise Fiorentina Kulüp Direktörü Joe Barone'nin sağlık durumu oldu. Joe Barone'nin rahatsızlanması nedeniyle mücadele başka bir tarihe ertelendi.

ATALANTA - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

17 Mart akşamı oynanması beklenen Atalanta - Fiorentina maçının ne zamana ertelendiği hakkında açıklama henüz gelmedi. Maçın oynanacağı tarihin belli olmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

ATALANTA - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMANDI?

İtalya Serie A Ligi'nde oynanması beklenen maçın tarihi 17 Mart günüydü. Mücadele ileri bir tarihe ertelendi.