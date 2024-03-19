Atatürk Cumhuriyet Kulesi ziyarete açıldı

19 Mart 2024 21:40 - Güncelleme : 19 Mart 2024 21:44

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen Atatürk Cumhuriyet Kulesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nde kapılarını Ankaralılara açtı. Peki, Atatürk Cumhuriyet Kulesi nerede? Özellikleri nedir? Göz kamaştıran yapının detayları haberimizde...

ATATÜRK CUMHURİYET KULESİ NEREDE? KAÇ METRE YÜKSEKLİĞİNDE?

Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Keçiören ilçesinde yükseliyor. Kule, 197 metrelik yüksekliğiyle dikkat çekiyor ve Ankara'nın her yerinden görülebiliyor. Peki, kulenin zirvesine ne yerleştirildi?

Atatürk Cumhuriyet Kulesi, içinde bir dizi fonksiyon barındırıyor. Sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, alışveriş merkezi, nikah salonu, uzay terası ve bilim merkezi gibi birçok alanı bünyesinde bulunduran kule, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Ayrıca, kulede yer alan özel sistemler de merak ediliyor.

DOĞAL AFETLERE DAYANIKLI BİR YAPI

Atatürk Cumhuriyet Kulesi, doğal afetlere karşı dayanıklı bir şekilde inşa edildi. Ragıp Buluç'un mimarisiyle tasarlanan kule, Türk kültürünün sembolü olan "Selçuklu yıldızı" ile taçlandırıldı. Ayrıca, kuledeki ışıklandırma ve led ekran sistemi kullanılacak.

Kule, Ankara'nın yeni sembollerinden biri olmaya aday. Ziyaretçilere kentin dört bir yanını kuş bakışı izleme imkanı sunan bu muazzam yapı, Ankaralılara unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.