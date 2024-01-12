Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında ve nereli?

12 Ocak 2024 23:08 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 23:08

ATV’de yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe'yi İlayda Alişan canlandırıyor. İlayda Alişan katıldığı programlar ve yer aldığı dizilerle dikkat çekiyor. Oyunculuğu ilk yaşlardan itibaren isteyen İlayda Alişan hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Erzincanlı, baba tarafı Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım eğitimi almıştır. Hayatının dönüm noktası babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt ettirmesi olmuştur.

Oyunculuk hayatına küçük reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coca Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 senesinde başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle büyük çıkış yakalamıştır. Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir.

Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisini daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır. Dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk büyük takdir topladı.