AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

11 Ocak 2024 13:51 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 13:50

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavı 6-7 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleşti. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler AKSİS üzerinden sonuçlarını aramaya başladı. AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı?

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğu takdirde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak. AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF final sınavı sorgulama ekranı haberimizde…

AUZEF NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Final sonuçları 16 Ocak 2024 tarihinde öğrencilere duyurulacak. AUZEF final sınavına giremeyenler, 10 - 11 Şubat 2024 (telafi sınavına girebilirler.

AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...