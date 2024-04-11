Avrupa Merkez Bankası faiz kararını yüzde 4.5 seviyesinde sabit tuttu

11 Nisan 2024 15:45 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 15:53

Son zamanlarda gündemde yer alan konulardan biri de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararıydı. Birçok vatandaş Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının ne olacağını araştırıyordu. İşte, detaylar...

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

ECB tarafından bugün faiz kararı açıklandı. Banka 3 temel politika faizini sabit tuttuğunu duyurdu. Mevcut faiz oranı yüzde 4,5 seviyesinde yer alıyor. Mevduat faiz oranı ise yüzde 4 olurken marjinal faiz oranı ise yüzde 4,75'de kaldı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ECB 3 temel politika faizini 2024 Mart ayında da sabit tutmuştu.