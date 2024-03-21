Avrupa'nın ilk siyahi lideri Galler Başbakanı Veughan Gething oldu

21 Mart 2024 11:27 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:41

Avrupa'da bir ilk yaşandı ve Galler'de ilk siyahi başbakan Veughan Gething göreve getirildi. 60 sandalyeli parlamentoda yapılan oylama sonucunda Veughan Gething 27 oy alarak seçildi. Galler İşçi Partisi Lideri olan Veughan Gething'in ismi onay için İngiltere Kralı III. Charles'a gönderilecek. Onayın ardından yeminini ederek Veughan Gething resmi olarak başbakanlık görevine başlayacak. Peki Veughan Gething kimdir? Veughan Gething aslen nereli, kaç yaşında?

VEUGHAN GETHING KİMDİR?

Veughan Gething (tam adı Humphrey Vaughan AP DAvid Gething) Gallerli bir baba ve Zambiyalı bir annenin oğlu olarak Zambiya'da 1974'te doğdu. 1976 yılında ailesi ile birlikte İngiltere'ye taşınan Veughan Gething çocukluğunun büyük bir kısmını Dorset Bölgesi'nde ve Galler'de geçirdi. Gething Aberystwyth ve Cardiff üniversitesinde eğitim alarak avukatlık yapmaya başladı.

17 yaşında katıldığı İşçi Partisi'nden İngiltere'de parlamentoya girmek için 24 yaşında milletvekili adayı oldu. Ancak seçimleri kazanamadı. 2013 yılından ise Galler hükümetlerinde bakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri yaptı. 2021 yılında ise Ekonomi Bakanı olarak görev yapmaya başlamıştı. Eski Galler Başbakanı Mark Drakeford'un parti başkanlığı ve başbakanlıktan istifa etmesinin ardından seçimlere girdi. Jeremy Miles ile girdiği seçimlerde oyların yüzde 51,7'sini aldı.