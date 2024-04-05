Avukatlar Günü'ne özel anlamlı kutlama mesajları (2024)

05 Nisan 2024 11:13 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:51

Türkiye'de 5 Nisan 1958 yılından beri Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır. Avukatlar veya avukat tanıdığı olanları bu günü kutlamak için anlamlı mesaj örnekleri araştırıyor. İşte Avukatlar Günü'nü kutlamak için anlamlı mesajlar...

AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI

Avukatlar hukukun, adaletin ve doğruluğun kalesidir. Avukatlar gününüz kutlu olsun.

Adaleti sağlamak için gece gündüz çalışan tüm değerli avukatların gününü kutlarım.

Hukuk sisteminin en dayanıklı ve önemli zincirlerinden olan tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarım.

Güvenliğimizin teminatlarından olan tüm avukatların gününü kutluyorum.

Savunma Hakkımızın temsilcileri avukatlarımızın, Avukatlar Günü'nü kutlarım.

Hukuk sisteminin vazgeçilmez parçalarından olan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun!

Adaletin sesi, hukukun kalkanı olan değerli avukatlarımızın gününü kutlar, gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederim.

Adaletin teminatı, hukukun savunucusu olan tüm avukatlarımızın gününü kutlarım. Nice başarılı yıllara!

Adaleti savunmaktan asla vazgeçmeyen değerli avukatlarımıza teşekkür ederim. 5 Nisan Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun