Ay tutulması sonrası kılınacak olan Husuf namazı ne zaman, nasıl kılınır?

25 Mart 2024 10:37 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:41

Güneş tutulmasında Küsuf, ay tutulmasında Husuf namazı kılınıyor. 25 Mart günü meydana gelen tutulmanın ardından ise vatandaşlar nasıl ve ne zaman kılınacağını da araştırmaya başladı. İşte detaylar...

HUSUF NAMAZI NEDİR?

Ay tutulduğu zaman kılınmaktadır. Kendi evinizde tek başınızayken kılınabilmektedir.

NASIL KILINIR?

Ay tutulması gerçekleşmesinden itibaren herhangi bir zaman diliminde kılınabilir. Kıraati gizli veya açıktan okuyarak kılınır ve cemaatle kılınması da caizdir. 2 rekat kılınırsa sabahın sünneti, 4 rekat kılınırsa ikindinin sünneti gibi kılınmaktadır.

KAÇ REKAT?

Husuf namazı, iki veya dört rekat kılınır.

KUSÜF NAMAZI NE ZAMAN KILINIYOR?

Güneş tutulduğu zaman cuma namazını kıldıran imam ezansız ve ikametsiz şekilde en az 2 rekat kıldırır. Kıraati gizli veya açıktan okunur. İmam, namazın ardından güneş açılana kadar kıbleye doğru ayakta veya cemaatin karşısında oturarak dua etmektedir.

Kusüf namazı evinizdeki tek başınıza da kılınabilir.



