17 Ocak 2024 13:10 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 13:21

Türkiye'nin tarih ve kültür hazinelerinden biri olan Ayasofya, yıllarca müze olarak hizmet vermiş ve 2020 yılında ibadethane haline getirilmişti. Ardından yürütülen süreçle Ayasofya, ziyaretçilere açık olmaya devam etti. Ancak yeni bir gelişmeyle, Ayasofya'nın yabancı turistler için ücretli olacağı açıklandı. Peki, Ayasofya'nın üst katı müze mi oldu? Ayasofya giriş ücreti ne kadar, ücretli mi?

AYASOFYA GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

15 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek karara göre, Ayasofya'yı ziyaret etmek isteyen yabancı turistlerden giriş ücreti alınacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre, ziyaretçilerden alınacak giriş ücreti kişi başı 25 euro olarak belirlendi.

AYASOFYA'DA İBADET DEVAM EDECEK

Ayasofya'nın ibadethane statüsüne geçirilmesiyle birlikte, camii olarak kullanılan bu kıymetli yapı, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmekte. Türk halkının uzun yıllar süren hasretini sona erdiren bu kararın ardından, Ayasofya'da her vakit ezan sesleri yankılanmakta ve turist akınına uğramaktadır.