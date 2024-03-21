21 Mart 2024 10:31 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:45
AYM başkanını kim seçer? AYM başkanının yetkileri nedir?
Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanının görevleri ve kim tarafından seçildiği insanlar tarafından merak ediliyor. AYM başkanı üyeler arasında gizli oy ve tam üye sayısının çoğunluğu ile dört yıllık görev süresi ile seçilir. İşte AYM başkanının yetkileri ve seçimi ile ilgili detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) başkanının kimin tarafından seçildiği insanlar tarafından merak ediliyor. Birçok insan AYM başkanının yetkilerini internette araştırıyor. AYM başkanı, üyeler arasında gizli oy ve tam üye sayısının çoğunluğu ile seçilir.
AYM BAŞKANINI KİM SEÇER?
AYM 15 üyeden oluşmaktadır. AYM başkanı üyeler arasında yapılan gizli oylama ile seçilir. Adaylardan üye tam sayısının salt çoğunluğunu geçenler dört yıl süre ile başkanlık yapar. Başkanın yanında iki başkanvekili de seçilir. Süresi biten başkanlar tekrardan seçilebilir.
AYM BAŞKANININ YETKİLERİ NELERDİR?
AYM başkanının görevleri şunlardır:
- Genel Kurulun ve gerektiğinde bölümlerin gündemini belirlemek.
- Genel Kurula ve Yüce Divana başkanlık etmek; gerekli gördüğü takdirde kendi yerine bu görevleri ifa etmek üzere başkanvekillerinden birini görevlendirmek.
- Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcılarını görevlendirmek ve görevden almak.
- Mahkemeyi temsil etmek.
- Mahkeme yönetmeliklerini onaylamak.
- Harcamaların Mahkeme bütçesine uygunluğunu denetlemek.
- Bölümlerden birinin fiilî ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle toplanamaması hâlinde diğer bölümden üye görevlendirmek.
- Mahkeme personelinin atamasını yapmak.
- Mahkemenin verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu amaçla uygun göreceği tedbirleri almak.
- Gerekli gördüğü takdirde basına ve kamuoyuna Mahkemeyle ilgili bilgi ve demeç vermek veya bu maksatla başkanvekili, üye veya raportör görevlendirmek.
Kaynak: TGRT Haber