AYM başkanını kim seçer? AYM başkanının yetkileri nedir?

21 Mart 2024 10:31 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:45

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) başkanının kimin tarafından seçildiği insanlar tarafından merak ediliyor. Birçok insan AYM başkanının yetkilerini internette araştırıyor. AYM başkanı, üyeler arasında gizli oy ve tam üye sayısının çoğunluğu ile seçilir.

AYM BAŞKANINI KİM SEÇER?

AYM 15 üyeden oluşmaktadır. AYM başkanı üyeler arasında yapılan gizli oylama ile seçilir. Adaylardan üye tam sayısının salt çoğunluğunu geçenler dört yıl süre ile başkanlık yapar. Başkanın yanında iki başkanvekili de seçilir. Süresi biten başkanlar tekrardan seçilebilir.

AYM BAŞKANININ YETKİLERİ NELERDİR?

AYM başkanının görevleri şunlardır: