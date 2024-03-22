22 Mart 2024 10:30 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:02

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur ehliyetsiz araç kullanarak yaptığı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu kazanın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçmışlardı. Eylem Tok ve Timur Cihantimur'u havaalanına götürdüğü tespit edilen Ayşe Ceren Saltoğlu olduğu öğrenilmişti. Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı. Bu haberin ardından birçok insan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun hayatını merak etmeye başladı. Peki Ayşe Ceren Saltoğlu kimdir? Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı mı?

AYŞE CEREN SALTOĞLU KİMDİR?

Ayşe Ceren Saltoğlu, Eylem Tok'un eski eşi ve Timur Cihantimur'un babası estetik doktoru Bülent Cihantimur'un hastanesinde kurumsal iletişim ve pazarlama müdürlüğü yapmaktadır. 2018'den beri kurumsal iletişim ve pazarlama departmanında çalışan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun 2017'de çalıştığı hastanede tüp mide ameliyatı olarak 130 kilodan 58 kiloya düştüğü ortaya çıktı.

AYŞE CEREN SALTOĞLU TUTUKLANDI MI?

Ayşe Ceren Saltoğlu, yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'u havaalanına götürdüğü için tutuklandı.